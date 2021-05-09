В Донецке организуют бесплатный развоз жителей после праздничного концерта 9 мая

Автобусы предоставит коммунальное предприятие города «Донэлектроавтотранс». Фото: Минтранс ДНР

Принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая смогут все жители Донецка - в том числе и те, кто проживает на окраинах города. Для горожан из Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов будет организована целевая подача автобусов коммунальным предприятием «Донэлектроавтотранс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

- После окончания праздничного салюта всех желающих доставят в районы на безоплатной основе, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что отправку автобусов, на лобовом стекле которых будет прикреплена табличка с наименованием конкретного места доставки, планируют осуществлять с улицы Стадионной. Это район фан-зоны центрального парка культуры и отдыха имени А.С. Щербакова.

Со временем отправления и маршрутом следования дополнительных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города Донецк.

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