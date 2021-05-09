«С этого момента вы уже другие»: Глава ДНР обратился к юнармейцам

На «Саур-Могиле» прошел праздничный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Триста воспитанников военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия» присягнули на верность народу ДНР. Церемония прошла у подножия легендарного кургана «Саур-Могила».

- Только что вы дали присягу, и поверьте, что запомните ее на всю жизнь, ведь с этого момента вы уже другие. Вы присягнули своему народу, и, конечно же, обязаны быть достойными своих героических предков. Впереди у Республики еще очень много непростых шагов, нам еще нужно победить. Наша общая мечта все же - жить в большой стране, и нам предстоит в этом направлении потрудиться, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

К движению «Молодая Гвардия - Юнармия» могут присоединиться жители Республики от 8 до 35 лет. Для участников организовывают занятия по военно-прикладным видам спорта, туристические и краеведческие слеты, спортивные соревнования и экскурсии.

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