Салют на День Победы в Донецке 9 мая 2021 года: Небо озорится в 21.30

Салют на День Победы в Донецке. Фото: администрация города Донецка
Салют в Донецке 9 мая 2021 года будет запущен в честь 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Его организуют в районе парка имени Щербакова.
- С удовольствием пойдем посмотреть на невероятной красоты зрелище, - говорят дончане.
Как стало известно, салют будут запускать из батареи 122-милииметровых гаубиц. Его отголоски будут слышны сразу в нескольких районах Донецка.
Праздничный артиллерийский салют будет и в Луганске.
День Победы - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В Донецке в этот день пройдет военный парад и Бессмертный полк. 9 мая отмечается и в парке Щербакова.
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