В Донбассе украинское командование убеждает жителей игнорировать 9 мая

В Донбассе командование «ООС» убеждает жителей игнорировать 9 Мая. Фото: штаб ООС

В Донбассе командование операции объединенных сил поручило пресс-центру штаба убедить жителей проигнорировать День Победы. Об этом сегодня сообщил офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Для уменьшения негатива к военнослужащим командующий «ООС» генерал Владимир Кравченко дал указания начальнику пресс-центра штаба «ООС» на организацию работы съемочных групп для подготовки видеосюжетов, оправдывающих нахождение военной техники в населенных пунктах и героизирующих украинских солдат. Также Агеев получил указания, во время подготовки видеосюжетов провести разъяснительную беседу с населением об игнорировании предстоящего праздника 9 мая, - рассказал Иван Филипоненко.

При этом он добавил, что нынешней украинской власти стыдно признавать, что народ Украины был неотъемлемой частью народа-победителя, уничтожившего гитлеровский фашизм.

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