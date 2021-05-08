Украинские боевики за сутки выпустили 60 боеприпасов по ДНР

Донецк, Горловка, Стыла и Новоласпа подверглись обстрелу с украинской стороны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики за сутки шесть раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР больше 60 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами ВСУ оказали поселки шахт 6/7 и имени Гагарина в Горловке, поселок шахты Челюскинцев в Донецке, а также Лозовое, Стыла и Новоласпа на юге Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы калибра 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, БТР и зенитку.

Как сообщалось ранее, в Петровском районе Донецка зафиксировано попадание украинского снаряда не территорию детского сада. Жертв среди мирных жителей не было.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили перемирие. Под обстрелами находились окрестности горловского поселка шахты им. Гагарина, шахты «Трудовская», «Вольво-центра», Веселое в Донецке, а также Новоласпа и Стыла.

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