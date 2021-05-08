Глава ДНР Денис Пушилин: Ополчение повторило подвиг Красной армии

Денис Пушилин отметил, что бои за стратегически важную высоту имели судьбоносное значение и в начале современной войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 8 мая, в Шахтерском районе ДНР на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В празднике участвовали тысячи человек.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что бои за стратегически важную высоту имели судьбоносное значение и в начале современной войны в Донбассе.

- Бои за «Саур-Могилу» связали воедино две войны. И уже новая битва за Донбасс, которую вели участники народного ополчения, показали, что история порой возвращается. Удержание высоты во многом легло в основу переломных событий, которые определили дальнейший ход истории двух войн. Народное ополчение повторило подвиг Красной армии, - рассказал Денис Владимирович.

Напомним, что 78 лет назад со взятия Саур-Могилы – важнейшего рубежа немецкой обороны – началось освобождение Донбасса. 8 сентября войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка).

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