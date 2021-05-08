Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 219 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 219 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 7 мая проведено 416 исследований, из них выявлено 155 случаев заболевания и у 64 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

Про данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4 581 пациент, выписаны – 27 102 человека, умерли – 2573.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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