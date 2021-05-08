В Донбассе на Саур-Могиле проходит торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы

На Саур-Могиле проходит торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы. Фото: Красная весна

Сегодня, 8 мая, в Шахтерском районе ДНР на мемориальном комплексе «Саур-Могила» проходит торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы. На легендарной высоте собрались тысячи человек.

На территории мемориального комплекса выступают творческие коллективы, работает полевая кухня, фуд-корты. Также развернута передвижная экспозиция предметов Великой Отечественной войны «Музей под открытым небом».

- Приехавшие на «Саур-Могилу» могут увидеть вещи с тыла и трофеи Красной армии, которые представлены в двух палатках, - сообщили представители Донецкого республиканского краеведческого музея.

Саур-Могила – святое место для всех жителей Республики. Со взятия этой высоты – важнейшего рубежа немецкой обороны – и началось освобождение Донбасса. 8 сентября 1943 года войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный документалист Макс Фадеев: «Когда-то посчитал – я снял две тысячи дней войны в Донбассе, став ее хроникером»

Макс выступил перед будущими журналистами в Донецком национальном университете и рассказал о секретах документалистики (подробнее)