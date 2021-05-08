Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 4 378 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 4 378 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 4378, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 874 человека. За время пандемии от коронавируса в ЛНР умерли 410 пациентов.

Для сдерживания распространения ковида власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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