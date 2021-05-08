Украинские военные обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке. Фото: штаб ООС

Два жилых дома на Трудовских, что в Петровском районе Донецка, повреждены сегодня, 8 мая, обстрелом с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Повреждены дома по адресам: улица Безлесная, 6/1 (кровля и остекление фасада); улица Безлесная, 4/2 (повреждено остекление), - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел артогонь из окрестностей Марьинки из зенитных установок. По предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК на месте обстрела фиксирует его последствия и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Трудовские на западе Донецке постоянно оказываются под огнем ВСУ. Там линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. С огородов местных жителей видны украинские позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР усилили ответственность за дезертирство и самовольное оставление воинской службы

В Республике внесены изменения в Уголовный кодекс (подробнее)