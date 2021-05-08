ВСУ за сутки два раза нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские боевики два раза за сутки нарушили «перемирие» на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли районы Логвиново и Донецкого, - констатируется в сообщении СЦКК.

Противник пускал в ход гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Желобка и Калиновки, Донецкого и Голубовского.

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