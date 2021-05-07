Погода в Донецке: 8 мая будет облачно и до 20 градусов тепла

В Донецке будет облачно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

8 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Вечером возможен дождь. Температура воздуха утром +12…+14 градусов. Днем – до 20 градусов тепла. Вечером +14…+16 градусов. Ветер несколько раз поменяет направление – с южного на северный - и будет дуть скоростью от 4 до 6 м/с. Порывами до 11 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память апостола и евангелиста Марка, который родился в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Павла, Петра и Варнавы. В народном календаре дата получила названия Марк, Марков день, Марк ключник. По приметам на 8 мая определяли погоду. Если в небе высокая и яркая радуга, то к хорошей погоде, бледная и низкая – к ненастью. Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь. Ясный и солнечный день – к жаркому лету. Во время дождя запели птицы – скоро распогодится. Грозовые облака застал — это к проливным дождям в летний сезон.

По прогнозам синоптиков 9 мая заметно похолодает – до +14 градусов днем и +6 градусов ночью. Ночью пройдет дождь, а днем будет облачно.

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