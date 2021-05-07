9 мая перекроют движение транспорта по центру Донецка

Схема ограничения движения. Фото: ГАИ МВД ДНР

Движение транспорта в центре Донецка 9 мая будет временно ограничено в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ МВД ДНР.

- В связи с проведением Парада Победы с 3:00 до 15:00 в центральной части столицы Республики будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, — сказано в сообщении.

Ограничения коснутся ключевых участков дорожной сети от проспекта Таманского в Киевском районе до проспекта Садового в Ворошиловском районе. ГАИ призывает участников движения заранее корректировать маршруты в указанный период времени, а также до начала мероприятий не парковать на указанных участках города свои автомобили.

На каких участках дорог будет ограничено движение:

- ул. Артема – от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;

- ул. Постышева – от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;

- бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

- пр. 25-летия РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

- пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;

- пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;

- пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;

- пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- ул. Челюскинцев – от пр. Мира до пр. Дзержинского.

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