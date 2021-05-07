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Политика7 мая 2021 19:19

Украинская армия нанесла мощный минометный удар по поселкам Горловки

По многострадальному городу было выпущено 35 мин калибром 120 миллиметров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Горловке стреляли из крупнокалиберных минометов. Пресс-центр штаба ООС

По Горловке стреляли из крупнокалиберных минометов. Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 7 мая, вечером украинские военные обстреляли из 120-мм минометов два поселка Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 18:10 со стороны подконтрольного ВСУ поселка Шумы было выпущено 25 мин по поселку шахты 6/7. А спустя полчаса минометный удар был нанесен по поселку имени Гагарина. Огонь велся со стороны поселка Новгородское, который занят украинскими войсками. В районе поселка упали 10 крупнокалиберных мин.

Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли из зениток шахтерский поселок в Петровском районе Донецка. А в результате утреннего обстрела юга ДНР погибли трое военнослужащих Народной милиции.

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