Украинская армия нанесла мощный минометный удар по поселкам Горловки

По Горловке стреляли из крупнокалиберных минометов. Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 7 мая, вечером украинские военные обстреляли из 120-мм минометов два поселка Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 18:10 со стороны подконтрольного ВСУ поселка Шумы было выпущено 25 мин по поселку шахты 6/7. А спустя полчаса минометный удар был нанесен по поселку имени Гагарина. Огонь велся со стороны поселка Новгородское, который занят украинскими войсками. В районе поселка упали 10 крупнокалиберных мин.
Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.
Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли из зениток шахтерский поселок в Петровском районе Донецка. А в результате утреннего обстрела юга ДНР погибли трое военнослужащих Народной милиции.
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