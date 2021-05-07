В ЛНР будет свой омбудсмен

Депутаты Народного Совета ЛНР 6 мая приняли закон об омбудсмене. Фото: НС ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон «Об Уполномоченном по правам человека в Луганской Народной Республике». Полномочный представитель Главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан рассказала, что проект закона был разработан по поручению главы Республики Леонида Пасечника.

- Целью закона является обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, – отметила она.

Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается от должности Народным Советом ЛНР. Омбудсменом может быть гражданин Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий в ЛНР, имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Омбудсмен не подотчетен каким-либо государственным органам или должностным лицам.

Напомним, что в ЛНР уже была должность омбудсмена. Занимала его Ольга Кобцева, которая сейчас представляет Республику в гуманитарной подгруппе ТКГ.

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