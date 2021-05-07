Детей успели завести в здание: Украинские военные открыли огонь по детскому садику

Украинские военные продолжают стрелять по мирным объектам Донецкой Народной Республики. Сегодня под огнем киевских силовиков оказался детский сад № 345 в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- Обстрел пос. шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание, - сообщил мэр.

Градоначальник также добавил, что во время обстрела в том же районе были повреждены фасад дома по улице Маркина и ворота.

На место для уточнения информации выехала оперативная группа представительства Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, 6 мая украинские военные открыли огонь по поселку шахты № 7 в Петровском районе Донецка, в то время, когда дети возвращались из школы домой.

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