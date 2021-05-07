Глава ДНР приехал на шахту «Прогресс», где ввели в эксплуатацию новую лаву

Денис Пушилин подчеркнул, что важно обеспечить сбыт продукции и выплату заработной платы. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 7 мая, Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Снежное, где на шахте «Прогресс» ввели в эксплуатацию новую лаву. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Оборудование смонтировано согласно технологическим паспортам, все требования к безопасности соблюдены. Лава готова к эксплуатации, – доложил главе государства директор шахты «Прогресс» Александр Клименчук.

Запасы угля новой лавы более 800 тысяч тонн, это энергетический уголь марки А (антрацит). Лава вводится в эксплуатацию взамен выбываемого очистного забоя и позволит шахте продолжить выемку двумя лавами, не снижая производственной нагрузки. Планируется добывать порядка более тысячи тонн в сутки. В таком режиме лава сможет работать порядка двух лет.

Глава Республики во время общения с работниками шахты подчеркнул, что важно не только открытие лав, а и обеспечение сбыта продукции, своевременного поступления средств, и, конечно же, выплата заработной платы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин высоко оценил готовность подразделений к Параду Победы

Вторую репетицию на центральной улице столицы посетил Глава Донецкой Народной Республики (подробнее)