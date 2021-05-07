В Минздраве рассказали, как жителям ДНР пройти диагностику меланомы

В Республике обследуют всех желающих на выявление рака кожи Фото: mzdnr.ru

В Министерстве здравоохранения ДНР объявили о проведении скрининговой кампании диагностики меланомы с 17 по 21 мая с 9 до 14 часов.

- Цель мероприятия - ранняя диагностика рака кожи, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обследование будет проводиться методом эпилюминисцентной дерматоскопии на предмет наличия новообразований кожи. Всех пациентой, у которых установят предварительный диагноз меланомы кожи, направят на дальнейшее обследование и лечение в онкологические центры и диспансеры по месту жительства.

Номера телефонов для записи пациентов:

- Республиканский онкологический центр - 071-528-56-01

- Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер - (062)311-15-42

- Республиканский клинический дерматовенерологический центр - (062) 295-61-25, 071-514-72-90

- Дерматовенерологический диспансер Макеевки - (06232) 22-06-24

- Дерматовенерологический диспансер Енакиево - (06252) 5-24-88

- Дерматовенерологический диспансер Снежного - (06256) 5-20-50, 071-465-27-25

- Дерматовенерологический диспансер г. Горловки - (06242) 7-38-29.

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