В Минздраве рассказали, как жителям ДНР пройти диагностику меланомы

В Республике обследуют всех желающих на выявление рака кожи Фото: mzdnr.ru
В Министерстве здравоохранения ДНР объявили о проведении скрининговой кампании диагностики меланомы с 17 по 21 мая с 9 до 14 часов.
- Цель мероприятия - ранняя диагностика рака кожи, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обследование будет проводиться методом эпилюминисцентной дерматоскопии на предмет наличия новообразований кожи. Всех пациентой, у которых установят предварительный диагноз меланомы кожи, направят на дальнейшее обследование и лечение в онкологические центры и диспансеры по месту жительства.
Номера телефонов для записи пациентов:
- Республиканский онкологический центр - 071-528-56-01
- Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер - (062)311-15-42
- Республиканский клинический дерматовенерологический центр - (062) 295-61-25, 071-514-72-90
- Дерматовенерологический диспансер Макеевки - (06232) 22-06-24
- Дерматовенерологический диспансер Енакиево - (06252) 5-24-88
- Дерматовенерологический диспансер Снежного - (06256) 5-20-50, 071-465-27-25
- Дерматовенерологический диспансер г. Горловки - (06242) 7-38-29.
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