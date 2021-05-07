Поминальное воскресенье в Донецке: Как будут подвозить жителей на кладбища

С автостанции «Крытый рынок» будут ходить автобусы на кладбище «Мушкетово» Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Поминальное воскресенье, 9 мая, будет организована работа графиковых и дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта для подвоза жителей на кладбища Донецка. Об этом рассказали в администрации столицы ДНР.

С планом подачи транспорта можно ознакомиться на сайте горадминистрации в разделе «Транспортный портал», на диспетчерских станциях «Донэлектроавтотранса», а также по номерам телефонов:

- (062) 304-10-30 – центральная диспетчерская служба маршрутных перевозок «Донэлектроавтотранс»;

- 15-84; 335-27-85; (071) 308-45-80 – отдел контроля за деятельностью жилищно-коммунальных предприятий города.

Также в горадминистрации обратили внимание, что 9 мая работа другого автомобильного и электрического общественного транспорта будет организована в режиме выходного дня.

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