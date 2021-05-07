Коронавирус в ДНР: За сутки 177 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 177 жителей. Четверо умерли от опасной инфекции. За это время 157 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 493 исследования, из них выявлены 127 случаев заболевания (25,8 %) и у 50 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 34037. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4547 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 26930. Летальных случаев – 2560.

За сутки выявлено 134 случая пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за предыдущий день. 108 человек госпитализированы. Всего на лечении 1644 пациента с пневмониями, из них 696 на кислородной поддержке (+52 за сутки).

Также по результатам 26 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлено 11 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 1503 таких пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Успела спасти мужа: В Донецке во время пожара погибла 57-летняя женщина

Трагедия произошла в Калининском районе Донецка 2 мая на Светлое Христово Воскресенье (подробнее)