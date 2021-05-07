В Народной милиции ДНР рассказали, чем вызвано усиление обстрелов со стороны ВСУ

По поселкам ДНР за сутки выпустили 30 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За последние трое суток с 4 мая ВСУ увеличили интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, минометов и вооружения БМП-2. Связано это с прибытием в Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Для представителей стран Бенилюкс даже была организована 6 мая поездка в Донбасс. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Тем временем, за минувшие сутки украинская армия восемь раз нарушила режим прекращения огня, выпустив 107 снарядов, мин и гранат. ВСУ обстреляли районы поселка шахты имени Гагарина в Горловке, шахты «Трудовская» на западе и «Вольво-центра» на севере Донецка, окрестности села Веселое к северу от столицы, а также Новоласпа и Стыла на юге страны. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и гранатометы - АГС, РПГ и СПГ.

Под обстрел на западе Донецка попали дети. Жертв удалось избежать чудом - ребят укрыли соседи. В столице повреждены три дома, газовая труба и автомобиль.

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