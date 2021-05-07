Защитник ЛНР погиб при обстреле со стороны украинской армии

При обстрелах ЛНР украинские военные применяют автоматические станковые гранатометы АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.

- С прискорбием сообщаем, что, защищая Республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции, - сказал Осадчий. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Республики.

Тем временем в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировали, что ВСУ семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Желобок и Калиновка, поселков Донецкий и Голубовское.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

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