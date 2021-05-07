В Донецке на пожаре в многоэтажке погибли двое жителей

Пожар произошел на четвертом этаже. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 7 мая, два человека погибли на пожаре в четырехэтажном доме в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В доме по улице Университетская в квартире на четвертом этаже произошел пожар, в результате которого погибли два человека, 1945 и 1973 годов рождения, — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается. Для тушения привлекались четыре спецмашины и 11 сотрудников МЧС.

Всего же за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 38 пожаров (из них 11 – загорание сухой растительности). В Донецке – 10, в Макеевке – 5, в Горловке – 7, в Старобешево – 1, в Торезе – 2, в Амвросиевке – 1, в Тельманово – 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Успела спасти мужа: В Донецке во время пожара погибла 57-летняя женщина

Трагедия произошла в Калининском районе Донецка 2 мая на Светлое Христово Воскресенье (подробнее)