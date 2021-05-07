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Политика7 мая 2021 9:37

Украинская армия безумствовала ночью и утром, обстреливая ДНР из пушек и минометов

Под огонь попали Новоласпа, Лозовое и Стыла
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Новоласпе стреляли из 122-миллиметровых пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООС

По Новоласпе стреляли из 122-миллиметровых пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские боевики после бурного отмечания 6 мая дня пехоты безумствовали всю ночь и утро.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ в 02:05 открыли огонь из артиллерии и минометов по Новоласпе Тельмановского района. Было выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, 10 мин калибром 120 мм, 10 гранат из СПГ и 20 гранат из АГС.

А в 06:05 произошел обстрел села Лозовое Ясиноватского района, ВСУ вели огонь из минометов 120 мм, количество выпущенных мин 10 штук.

В 07:01 под огонь ВСУ попал поселок Стыла. По нему выпустили шесть мин из минометов калибром 82 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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