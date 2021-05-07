В Донбассе от взрыва самогонного аппарата пострадали семь боевиков 128-й бригады ВСУ

Боевиков с термическими ожогами отвезли в мариупольский госпиталь. Фото: Пресс-центр штаба ООС

6 мая печально закончилось празднование дня пехоты ВСУ в мотопехотном батальоне 128-й горно-штурмовой бригады. От взрыва самогонного аппарата пострадали семь бойцов. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на информацию от источников из пресс-центра штаба операции объединенных сил (ООС).

- В занятом боевиками частном доме жителя села Водяное в результате несоблюдения требований безопасности во время изготовления самогона произошел взрыв аппарата. Травмированы семь военнослужащих. Из них трое с термическими ожогами доставлены в мариупольский госпиталь: сержанты Хуторний, Федорченко и солдат Петренко, - говорится в сообщении.

Также известно, что пострадавшие военнослужащие готовили спиртное к празднованию дня пехоты ВСУ для батальона.

Для разбирательства в происшествии командующий ООС Владимир Кравченко изменил свой план работы на мариупольском направлении.

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