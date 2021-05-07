При обстреле Донецка боевики 28-й бригады ВСУ использовали мирных жителей Марьинки в качестве «живого щита»

По Донецку боевики 28-й бригады выпустили 20 снарядов из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В результате обстрела ВСУ 6 мая получили повреждения жилые дома, газопровод и автомобиль на западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

СЦКК зафиксированы повреждения остекления домов 24 и 27 по улице Гастелло, кровля дома 27 по той же улице, а также газовая труба по улице Сафонова, дом 30. Кроме того, возле дома 11/3 по улице Сафонова поврежден автомобиль ВАЗ-2106.

Во дворах домов №№ 8, 24, 25, 26, 27 по улице Гастелло обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

По сведениям Народной милиции ДНР, в 17:55 боевики 3-го батальона 28-й механизированной бригады открыли огонь из пушек БМП-2, выпустив 20 снарядов. Действовали по приказу комбрига Максима Марченко. При этом боевые машины находились непосредственно в жилом районе Марьинки. Мирных жителей Украины использовали в качестве «живого щита».

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