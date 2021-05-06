Срочное сообщение представительства ДНР в СЦКК: Под обстрел украинской армии попали дети

Вечером, 6 мая, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты «Трудовская». Под обстрел попали дети. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17.55 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении поселка шахты «Трудовская» в Донецке с применением вооружения БМП-2. Отметим, во время обстрела на улице гуляли дети, которых укрыли от огня ВФУ соседи, - говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК сообщали о минометном обстреле окраины Донецка. Под обстрел попал поселок Веселое.Огонь был открыт в четыре часа вечера. Было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.