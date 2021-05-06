Сотрудники МВД ЛНР изъяли из оборудованного на кладбище тайника гранатометы и боеприпасы

Обнаружен тайник с оружием. Фото: МВД ЛНР

На кладбище в селе Земляное, что в Славяносербском районе Луганской Народной Республики был обнаружен тайник с гранатометами, боеприпасами к нем и патроны разного калибра. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

В правоохранительном ведомстве Республики рассказали, что о находке заявил местный житель.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительного ведомства Республики изъяли из тайника: два гранатомета, 58 выстрелов к ним, восемь гранат, семь запалов, 407 патронов различного калибра.

Обнаружение тайников с оружием в Донбассе не единичные случаи. Ранее сообщалось о находке схрона с почти двадцатью килограммами взрывчатки.

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