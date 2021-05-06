Украинская армия установила 500 мин на засеянных пшеницей полях в Станично-Луганском районе

ВСУ заминировали поля. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования установили 500 мин на засеянных пшеницей полях в Станично-Луганском районе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- С началом посевной кампании военные преступники из 80-й бригады по прямому приказу полковника Шворака осуществили минирование сельскохозяйственных угодий, установив на засеянных озимыми сортами пшеницы поля в районах населенных пунктов Герасимовка и Камышное 500 мин, из которых 340 противотанковых и 160 противопехотных мин ПМН-2, запрещенных Оттавским договором, - сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы рассказал, что фермеры обратились к зарубежной компании, которая занимается обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов.

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