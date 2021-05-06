Коронавирус в ДНР за сутки побороли 109 человек

Коронавирус в ДНР выявили еще у 126 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще у 126 жителей выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 5 мая проведено 437 проведено 347 исследований, из них выявлено 81 случай заболевания и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 109 человек.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 33 860 жителей. Из этого числа 26 773 человека вылечились. Зарегистрировано 2556 летальных случаев. Лечение продолжает 4531 пациент.

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