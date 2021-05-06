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Политика6 мая 2021 12:17

За сутки ВСУ выпустили по ДНР 53 боеприпаса

Применялись 120-миллиметровые минометы
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 53 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что киевские силовики использовали для обстрела территории Республики минометы калибром 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов (РПГ и СПГ). - Под обстрелами оказались окрестности поселков шахт имени Гагарина и 6/7 на окраинах Горловки, сел Луганское и Веселое на окраинах Донецка, а также сел Пертовское и Заиченко на юге ДНР, - рассказали в СЦКК.

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