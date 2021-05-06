За сутки ВСУ выпустили по ДНР 53 боеприпаса

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 53 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что киевские силовики использовали для обстрела территории Республики минометы калибром 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов (РПГ и СПГ). - Под обстрелами оказались окрестности поселков шахт имени Гагарина и 6/7 на окраинах Горловки, сел Луганское и Веселое на окраинах Донецка, а также сел Пертовское и Заиченко на юге ДНР, - рассказали в СЦКК.

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