Денис Пушилин о подготовке к Параду Победы в Донецке 2021: Я вижу, что и морально, и физически наши подразделения готовы

Денис Пушилин посетил репетицию Парада. Фото: Сайт Главы ДНР

Вторую репетицию Парада Победы в Донецке 2021 посетил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Руководитель государства посмотрел за тренировкой пеших и механизированных расчетов военного парада. Об этом сообщили на официальном сайте Главы ДНР.

Денис Владимирович высоко оценил готовность подразделений к параду.

- Во время тренировок и пеших, и механизированных расчетов чувствуется высокая выучка. Я вижу, что и морально, и физически наши подразделения готовы, – цитируют на сайте Пушилина. – Это является очень важным, потому что мы с особым трепетом относимся ко Дню Победы и, естественно, к параду в честь Дня Победы.

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