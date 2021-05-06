На территории школы в Старомихайловке обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд

На территории школы в Старомихайловке был обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Военные Киева вечером, 4 мая, открыли огонь из 122-миллиметровой артиллерии по западу Донецка, - говорят в СЦКК. - Обстрел произведен около 22.00 из района Красногоровки в направлении поселка Старомихайловка. Выпущено шесть артснарядов.

В Представительстве рассказывают, что один из боеприпасов, попав в дерево и повредив взрыватель, вошел в землю на спортивной площадке возле действующей школы.

- По счастливой случайности снаряд не разорвался и не повредил осколками здание школы, где в ночную смену дежурил сторож, - сказали в СЦКК.

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