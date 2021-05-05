6 мая в Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода

6 мая в Донецке будет облачная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецке 6 мая на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, но при этом осадков не предвидится.

Температурный фон воздуха составит от +7 градусов ночью и до +20 градусов тепла днем. Ветер в этот день будет умеренным. Скорость воздушных потоков в среднем составит 4-9 метров в секунду, но возможны порывы до 11 метров в секунду. Ветер будет дуть в юном направлении.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы – 744-746 миллиметров ртутного столбца.

Народный прогноз погоды. 6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний. Это было связано с приходом весны. По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми он отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав. Также в это время обычно прилетают ласточки, а за ними следуют грозовые тучи.

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