Защитник ЛНР погиб в бою при попытке ВСУ атаковать позиции Народной милиции

В зоне ответственности ЛНР развязался бой при попытке ВСУ напасть на позиции Народной милиции. Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики вооруженных формирований Украины предприняли попытку напасть на позиции Народной милиции Луганской Народной Республики, но им оказали сопротивление. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— С целью демонстрации западным кураторам агрессивных действий руководства Республик боевики 15-го батальона 128-го отдельного горно-штурмового батальона предприняли попытку нападения на наши позиции, — говорится в сообщении.

В зоне ответственности ЛНР развязался бой. В результате один из защитников Республики погиб. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Зато в Народной милиции отмечают, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов. В оборонном ведомстве Республики это связывают с прибытием на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и встречей командующего сил специальной операции (ССО) ВСУ Галагана с командующим ССО ВС США в Европе генералом Лагером.

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