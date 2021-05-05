Парад Победы в Донецке – 2021: Синоптики прогнозируют 9 мая похолодание до +10 градусов

9 марта в Донецке традиционно состоится Парад Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода на Парад Победы в Донецке 9 мая ожидается прохладная. Температура воздуха упадет до +10 градусов тепла. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— Прохладная погода 09 мая ожидается с температурой воздуха ночью 5-9° тепла и дождями, днем 10-15° тепла, без существенных осадков и порывистым ветром 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Так что на празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне придется запастись куртками и зонтами.

По данным Гидрометцентра спасательного ведомства ДНР, такая погода сохранится до следующей недели. До 11 мая в Республике регулярно будут идти небольшие кратковременные дожди. При этом температурный фон воздуха будет комфортнее: ночью в среднем составит +7 … +12 градусов тепла, а днем – +16 … +21 градус тепла.

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