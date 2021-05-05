Луганск присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»

Георгиевские ленты в рамках акции волонтеры раздают бесплатно Фото: Алексей ФОКИН

Луганская Народная Республика присоединилась к международной акции «Георгиевская ленточка». В первый же день активисты раздали около тысячи лент и флажков с изображением слова «Спасибо!». Об этом сообщили ЛИЦ в Молодежном совете при администрации Луганска.

— Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей, нашими защитниками, которые воевали и трудились, пройдя путь нечеловеческих испытаний для того, чтобы мы, молодежь, учились, создавали семьи, жили в своих домах, чувствовали себя независимыми, — поделилась активистка Карина Матковская.

Акция продлится в Республике до 7 мая. В оставшиеся дни каждый житель Республики может получить от волонтера акции бесплатно георгиевскую ленточку или флажок с таким же рисунком. Только в одном Луганске работают 400 активистов акции.

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