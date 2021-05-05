От Сталино до Берлина: В Донецке открыли первую выставку, посвященную шахтерской стрелковой дивизии

Выставка посвящена 80-летию создания 383-й стрелковой шахтерской дивизии. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

Впервые в донецком Военно-историческом музее Великой Отечественной войны делают выставку, посвященную 383-й шахтерской стрелковой дивизии под названием «От Сталино до Берлина». Она иллюстрирует славный боевой путь бойцов и демонстрирует их подвиги.

— Шахтеры и металлурги нашего края в августе – сентябре 1941 года сформировали ядро этого соединения. Дивизия – легендарная. Я уверен, что выставка будет интересна широкому кругу посетителей, — отметил старший научный сотрудник музея Дмитрий Вязов.

По словам Вязова, большинство экспонатов выставки впервые демонстрируют широкому кругу людей. Особой гордостью музея считаются подлинные документы, фотографии и личные вещи членов дивизии. Посмотреть выставку может каждый желающий. Она находится на базе Донецкого республиканского краеведческого музея.

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