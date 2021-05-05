В Стаханове спасатели достали из реки 450-киллограммовую корову

Корова в целости и сохранности вернулась к хозяину [архив] Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стаханове сотрудник МЧС ЛНР спасали из реки Камышеваха 450-килограммовую корову, которую туда загнали быки. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Инцидент произошел 3 мая. Со слов хозяина, он вместе с другими владельцами рогатого скота пасли на берегу небольшое стадо. В один момент быки начали проявлять интерес к его корове и загнали ее в воду. Животное соскользнуло с достаточно крупного берега в реку и обратно выбраться сама уже не смогла. Больше двух с половиной часов пастухи пытались собственными силами вытащить ее из воды, но в итоге обратились за помощью к спасателям.

К месту происшествия приехали спасатели дежурного караула пожарно-спасательной части №22. Корова стояла в воде на глубине около полуметра. Доставать ее пришлось с помощью пожарного рукава. Его продели под животом животного и таким образом вытянули на берег.

Спасательная операция с помощью профессионалов длилась около часа. В ней участвовали семь человек личного состава МЧС. Корова была обессилена, но не пострадала.

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