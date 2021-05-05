В ЛНР отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы и Дню Республики из-за COVID-19

В Луганске продолжается подготовка к Параду Победы. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР запретила проводить массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Победы и Дня Республики из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по COVID-19 организационному комитету поручается отменить проведение массовых культурных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня Луганской Народной Республики в 2021 году, — сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

В этом году придется отменить все шествия парадов, массовые гуляния, полевые кухни, концерты и выставки. Традиционная акция «Бессмертный полк» перейдет в онлайн формат. Даже парк «Патриот», принадлежащий Народной милиции ЛНР, 12 мая будет закрыт.

Исключение сделали только для военного парада. Парад Победы в Луганске традиционно состоится 9 мая в центре города.

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