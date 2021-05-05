Вокалист из Донецка стал полуфиналистом престижного международного конкурса

Алексей Аносов представляет ДНР на VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева. Фото: портал «Культура Донбасса»
Вокалист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Алексей Аносов стал полуфиналистом VI Международного конкурса имени Муслима Магомаева.
Международный конкурс Муслима Магомаева считается одним из самых престижных и авторитетным для вокалистов. Он проводится раз в два года среди профессиональных исполнителей возрастом от 20 до 35 лет, которые владеют классическим и эстрадным репертуарами.
— Я получил опыт «оперативного» исполнения как оперных партий, так и эстрадных произведений. Но самое главное и важное для меня – это личное знакомство с самой Тамарой Ильиничной Синявской – президентом Фонда имени Муслима Магометовича Магомаева и председателем жюри конкурса, которая высоко оценила моё исполнение произведений в полуфинале, — рассказал Алексей Аносов.
Тамара Синявская не только оценила вокальные навыки дончанина, а лично пригласила его для участия в следующем, уже седьмом по счету конкурсе.
— Она пригласила меня лично! Это ли не счастье? — признался Аносов.
Исполнитель из Донецкой Народной Республики выступал на конкурсе наравне с представителями России, Азербайджана, Белоруссии, Монголии и Украины.
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