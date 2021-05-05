Вокалист из Донецка стал полуфиналистом престижного международного конкурса

Алексей Аносов представляет ДНР на VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева. Фото: портал «Культура Донбасса»

Вокалист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Алексей Аносов стал полуфиналистом VI Международного конкурса имени Муслима Магомаева.

Международный конкурс Муслима Магомаева считается одним из самых престижных и авторитетным для вокалистов. Он проводится раз в два года среди профессиональных исполнителей возрастом от 20 до 35 лет, которые владеют классическим и эстрадным репертуарами.

— Я получил опыт «оперативного» исполнения как оперных партий, так и эстрадных произведений. Но самое главное и важное для меня – это личное знакомство с самой Тамарой Ильиничной Синявской – президентом Фонда имени Муслима Магометовича Магомаева и председателем жюри конкурса, которая высоко оценила моё исполнение произведений в полуфинале, — рассказал Алексей Аносов.

Тамара Синявская не только оценила вокальные навыки дончанина, а лично пригласила его для участия в следующем, уже седьмом по счету конкурсе.

— Она пригласила меня лично! Это ли не счастье? — признался Аносов.

Исполнитель из Донецкой Народной Республики выступал на конкурсе наравне с представителями России, Азербайджана, Белоруссии, Монголии и Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

86-летняя учитель из прифронтового Луганского: «Я пережила ту войну и троих своих детей и вот одна встречаю старость под обстрелами»

«Комсомолка» продолжает рассказывать о судьбах земляков в проекте «Неизвестные дончане» (подробнее)