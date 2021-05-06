В Луганск привезли мощи блаженной Матроны Московской

Православные верующие могут приложиться к святыне. Фото: ЛИЦ

В Луганске православные верующие могут поклониться мощам блаженной Матроны Московской. Святыню привезли 3 мая в храм Всех святых. Об этом сообщили на официальной странице в фейсбуке представители Свято-Вознесенского мужского монастыря.

- Мощи пробудут в храме до 16 мая. Каждый день в 12.00 и 16.00 будет проводиться молебен с акафистом и освящением воды, - говорится в сообщении.

Напомним, на праздник Пасхи в Луганск прибыл благодатный огонь из Иерусалима - впервые за годы войны в Донбассе.

- Этот благодатный огонь - символ нашей веры, воскресшего Христа Спасителя и, конечно же, надежда на то, что на нашей земле снова водворится мир и спокойствие, - сказал митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, который доставил святыню в столичный кафедральный Свято-Владимирский Собор. После пасхальной службы священный огонь отправили во все православные храмы Республики.

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