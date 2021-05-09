Вблизи села Муратово киевские силовики установили почти 20 растяжек с гранатами

Часто жертвами украинских растяжек и мин становятся сами военнослужащие ВСУ. Фото: штаб «ООС»

Киевские военные установили 19 растяжек с гранатами в окрестностях села Муратово в Новоайдарском районе. Об этом на брифинге рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В межпозиционном пространстве 14-ой бригады вблизи населенного пункта Муратово украинские военные из 2-го батальона дополнительно установили семь растяжек с использованием гранат РГД-5, которые сработали от попадания в них диких животных. Всего в этом районе установлены 19 растяжек, - сообщил пресс-офицер.

Представитель оборонного ведомства обратился к жителям прифронтовых территорий, временно подконтрольных Украине, с просьбой воздержаться от посещения лесопосадок и прибрежных районов во избежание трагических инцидентов, а также призвал международных наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на преступные действия украинской армии.

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