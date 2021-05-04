Через гумкоридор под Донецком 3 мая прошли больше 200 человек

Пункт пропуска работает только по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вчера линию соприкосновения у поселка Еленовка, расположенного на юге Донецка, смогли пересечь 216 человек. В этот день здесь временно возобновил работу единственный из действующих на территории ДНР пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

- На территорию Республики были запущены 16 транспортных средств и 99 человек. На территорию Украины выпущены 30 машин и 117 человек, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на линии разграничения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией есть 4 пропускных пункта. В связи с коронавирусными ограничениями сейчас работает лишь один - «Новотроицкое-Еленовка».

Там организован гуманитарный коридор, который жители могут пересечь только по понедельникам и пятницам. Для выезда на территорию Украины им необходимо иметь украинскую прописку, для въезда обратно - получить разрешение Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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