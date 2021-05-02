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Общество2 мая 2021 17:24

Народная милиция ЛНР передала шесть новых колоколов луганскому храму, который пострадал от обстрелов ВСУ

Самый крупный колокол весит более пятисот килограммов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Самый крупный колокол весит более пятисот килограммов. Фото: УНМ ЛНР

Самый крупный колокол весит более пятисот килограммов. Фото: УНМ ЛНР

Народная милиция ЛНР совместно с международной волонтерской группой «Москва – Донбасс» в канун Пасхи передала гуманитарную помощь и новые колокола луганскому храму преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщила пресс-служба управления НМ Республики.

В состав гуманитарного груза вошли церковные принадлежности, литература, сладости и одежда для нуждающихся прихожан. А главным подарком стали специально отлитые для разрушенного войной храма шесть колоколов, самый крупный из которых весит более пятисот килограммов.

- Выражаем особую благодарность от нас, священнослужителей, тем людям, которые участвовали в этом проекте, которые лично помогали этому непростому делу, - сказал священнослужитель луганской епархии отец Александр.

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