В ДНР создали Управление специальных программ

Указ вступил в силу в день опубликования - 28 апреля 2021 года. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике создан новый республиканский орган исполнительной власти - Управление специальных программ (УСП), который займется объектами военного и гражданского назначения. Соответствующий указ подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Постановляю образовать республиканский орган исполнительной власти - Управление специальных программ Донецкой Народной Республики, - сказано в заверенном им документе.

В задачи новой структуры входит организация работ по строительству, ремонту, обслуживанию и эксплуатации объектов военного и гражданского назначения, обеспечение Народной милиции всеми видами коммунальных услуг, уборочной техникой, стройматериалами, мебелью и прочим. Управление также перебирает на себя функции госзаказчика на поставку товаров и выполнение указанных работ. Кроме того, оно займется расквартированием и обустройством войск.

Начальником УСП назначен Сергей Лебеденко. Руководить деятельностью новой структуры будет Глава Республики.

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