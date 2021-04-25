НМ ЛНР: 43 танка и бронетехнику ВСУ перебросили в Подлесное и Лоскутовку

ВСУ перебросили вооружение в поселки подконтрольного Киеву Донбасса. (Архивное фото). Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования перебросили в поселки Подлесное и Лоскутовка, что в Попаснянском районе, 43 танка и восемь единиц бронетехники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано прибытие 43 танков и трех боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров в населенный пункт Лоскутовка, - сообщили в НМ ЛНР.

По данным оборонного ведомства Республики, в поселке Райгородка отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса».

- Он располагается вблизи жилого дома по улице Сосновая, - отметили в Управлении Народной милиции ЛНР.

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