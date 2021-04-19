В ДНР заявили о минометном обстреле села Яковлевка под Донецком

Наблюдатели зафиксировали обстрел в 17.55 по местному времени (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня вечером противник вновь обстрелял окрестности Донецка из минометов. На этот раз в зоне огневого поражения оказалось село Яковлевка, сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел был зафиксирован в 17.55. Огонь велся со стороны подконтрольного украинским властям города Авдеевки. Всего выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, - проинформировали наблюдатели.

Они также уточнили, что украинская сторона в СЦКК по-прежнему игнорирует все запросы представителей Республики о соблюдении режима тишины.

Напомним, сегодня утром украинские силовики обстреляли также из крупнокалиберных минометов окраины Донецка и Горловки, выпустив по ним около 30 мин. В результате в Горловке оказались обесточенными восемь трансформаторных подстанций и был поврежден жилой дом.

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