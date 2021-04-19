Погода в Донецке: 20 апреля объявлено штормовое предупреждение

Такое резкое ухудшение погодных условий соответствует второму уровню опасности и может привести к нарушениям в электроснабжении, напоминают в МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 20 апреля, в Донецкой Народной Республике и ее столице Донецке синоптики обещают резкую смену погодных условий. В Республике объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

По данным Гидрометцентра МЧС, ожидается сильная гроза со шквальным ветром и проливным дождем.

- Утром и днем 20 апреля в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер до 15-20 метров секунду, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, возможен туман, который ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров. Температура воздуха утром составит +7...+8 градусов по Цельсию, днем она поднимется до 12-13 градусов выше ноля.

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