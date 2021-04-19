В ДНР разрабатывают закон для поддержки предпринимателей

В Республике намерены упорядочить оказание государственной помощи малому и среднему бизнесу. Фото: ГК Аграрный Донбасс

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике разрабатывают закон. Об этом на общественных слушаниях в Донецке сообщила председатель комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Документ прописывает определенные льготы, которые предприниматели смогут получить от государства - это финансовая, имущественная, гарантийная, информационная и иные виды помощи.

- Сейчас это регулируется актами Главы ДНР, постановлениями правительства и другими нормативными документами, но в комплексе нет необходимой «надстройки», - отметила Жейнова.

Новый закон вводит понятия малого и среднего предпринимательства, а также критерии, по которым к ним будут относить субъекты хозяйствования. Для этого возьмут в расчет среднюю численность сотрудников и объем годовых доходов предприятия. В зависимости от того, к какому виду предпринимательства можно будет отнести производство, установят и меры господдержки.

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